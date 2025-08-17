Samsun’da Denizde Kayıp Arkadaşlar Var

ÜÇ ARKADAŞ KARA DENİZDE SORUN YAŞADI

Çorum’dan denize girmek üzere Samsun’a gelen 3 arkadaştan biri boğularak hayatını kaybetti, diğer bir kişi ise Karadeniz’in dalgalı sularında kayboldu. Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Çorum’dan gelen üç arkadaş, denizin tadını çıkarmak için yola çıkmıştı. Ancak Haşim Arıcı (18) ve Salih Samet Kiraz (17) Karadeniz’in çalkantılı sularında kayboldu.

CANSIZ BEDENİ SAHİLE VURDU

Haşim Arıcı’nın cansız bedeni sahilde bulundu ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Kayıp olan Salih Samet Kiraz’ı bulmak amacıyla denize girdikleri alanda, Samsun Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ekipleri, dalgıç polisler ve Sahil Güvenlik ekipleri devreye girdi. Ekiplerin kaybolan Salih Samet Kiraz’ı bulmak için denizdeki arama çalışmaları devam ediyor.