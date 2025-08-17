Samsun’da Deprem Anma Programı Düzenlendi

PROGRAM DEPREMİN YIL DÖNÜMÜNE ÖZEL DÜZENLENDİ

Samsun’da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 26. yılı dolayısıyla bir anma etkinliği gerçekleştirildi. Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve AFAD işbirliğiyle, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen bu programda, arama kurtarma çalışmalarında kullanılan çeşitli malzeme ve ekipmanlar sergilendi. Etkinlik kapsamında, katılımcılara deprem farkındalığı hakkında bilgilendirme yapıldı.

AFAD MÜDÜRÜNÜN DEĞERLENDİRMESİ

Samsun AFAD Müdür Vekili İsa Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “17 Ağustos 1999’da meydana gelen Marmara Depremi’nin silinmez derin izler bıraktığını” belirtti. Çolak, Marmara Depremi’nin sadece 45 saniyede binlerce kişinin hayatını etkilediğini ifade ederek, “26 yıl önce yaşanan bu acı, afetlere karşı hazırlıklı olmanın ve birlik, dayanışma içerisinde hareket etmenin önemini bir kez daha hatırlatıyor. Samsun AFAD olarak o günden bu yana tedbirlerimizi artırdık. Profesyonel ekiplerimizin yanında AFAD gönüllülerimiz en ön saflarda yer almakta.” şeklinde konuştu.

GÖNÜLLÜLERİN ROLÜ

Kentte 23 bin 870 temel AFAD gönüllüsünün bulunduğunu aktaran Çolak, “17 Ağustos 1999’da depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Marmara Depremi’nde bir farkındalık oluşturmak istedik. Burada stant açan kurumlarımız tamamen gönüllü kuruluşlardır. AFAD’dan akredite olan ve olacak tüm kurumlarımız stant açtı. Eğer Samsun’da bir afet olursa, burada stant açan tüm kurumlarımız destek için hazır ve bu anmayı yaşatmak istiyoruz.” dedi.