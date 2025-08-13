Samsun’da Dini Eşi Darp Edildi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda, Duruşehir Mahallesi Çamburnu Sokak’ta dini nikahlı eşi H.G. tarafından darp edilen A.S. ile tartışma yaşandı. Olayın detaylarına göre, 25 yaşındaki H.G., 29 yaşındaki eşi A.S.’yi darp ettikten sonra tabancayla ateş etti.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI

Olayda yaralanan kimse olmamasına rağmen, H.G. aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Ancak, polis ekipleri tarafından Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de yakalandı. H.G.’nin olayda kullandığı ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

YASAL İŞLEMLER VE SONUÇ

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan H.G., nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Burada yapılan yargılama sonucunda tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.