Samsun’da Doğum Oranı Düşüyor

SAMSUN’DA CANLI DOĞAN BEBEK SAYISINDA AZALMA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Samsun’da 2019 yılından bu yana canlı doğan bebek sayısında yüzde 20,10 oranında bir azalma görülüyor. 2019 yılında 15 bin 719 olan bebek doğum sayısı, 2024 yılına gelindiğinde 12 bin 560’a kadar geriledi. TÜİK’in 2024 yılı doğum istatistiklerine göre, Türkiye genelinde ise canlı doğan bebek sayısı 937 bin 559 oldu. Bunların yüzde 51,4’ü erkek, yüzde 48,6’sı kız olarak kaydedildi. Toplam doğurganlık hızı son sekiz yıldır nüfusun yenilenme noktası olan 2,10’un altında seyrediyor. Samsun’un doğurganlık hızı da bu ortalamanın gerisinde kalmış durumda.

DOĞUM ORANLARINDA DÜŞÜŞ

Samsun’da her yıl düşen doğum sayıları dikkat çekiyor. 2019 yılında 15 bin 719 olan canlı doğan bebek sayısı; 2020’de 14 bin 487, 2021’de 13 bin 783, 2022’de 13 bin 250, 2023’te 12 bin 574 ve 2024’te ise 12 bin 560 olarak kaydedildi. Böylece, son altı yılda doğum oranı yüzde 20,10 azaldı.

İLK DOĞUM YAŞI ARTIYOR

Türkiye genelinde, ilk doğumda ortalama anne yaşı 27,3 olarak belirlenirken, Samsun’da bu yaş 27,4 olarak ölçüldü. Önceki yıl Samsun’da ortalama yaş 27,3’tü. Türkiye genelinde toplam doğurganlık hızı 2024’te 1,48 olarak belirlenirken, Samsun’da bu oran 1,33 olarak kaydedildi. Aynı oran geçen yıl da değişim göstermemişti.

EĞİTİM DÜZEYİNE GÖRE DOĞURGANLIK

Samsun’da doğurganlık hızının eğitim düzeyine bağlı dağılımında en yüksek oran ilköğretim-ortaokul mezunu annelerde görüldü ve bu oran 1,90 olarak belirlendi. Okuma yazma bilmeyen veya hiç okul değerlendirmesi yapılmayanlarda bu oran 1,26, ilkokul mezunlarında 1,86, lise mezunlarında 1,29, yükseköğretim mezunlarında ise 1,22 olarak kaydedildi.

KENT YOĞUNLUĞU ETKİLİ

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde kırlarda doğurganlık hızı 1,83, orta yoğun kentlerde 1,58, yoğun kentlerde ise 1,39 olarak gerçekleşti. Samsun’da ise bu oranlar kırlarda 1,45, orta yoğun kentlerde 1,50 ve yoğun kentlerde 1,24 olarak tespit edildi.