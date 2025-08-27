Samsun’da Dolandırıcılar Yakalandı, 3 Tutuklandı

DOLANDIRICILIK OPERASYONU DETAYLARI

SAMSUN Emniyet Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyon sonucunda Muğla’da yakalanan 3 şüphelinin, 200’den fazla kişiyi dolandırdığı ve bu kişilerin banka hesaplarındaki işlemlerin toplamda 55 milyon liraya ulaştığı ortaya çıktı. Operasyon, tatil sezonunda vatandaşların konaklama taleplerini istismar eden dolandırıcıların ağını ortaya çıkarmak amacıyla yapıldı.

ŞÜPHELİLERİN YÖNTEMLERİ

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin incelemeleri, şüphelilerin sahte sosyal medya hesapları ve internet sitelerinden villa, bungalov ve yat kiralama ilanları yayınladığını gösterdi. İlanları gören kişiler kendileriyle iletişime geçince güven kazanarak gecelik ücret, kapora, depozito ve sigorta ödemeleri talep eden dolandırıcıların, yaklaşık 200 kişiden toplamda 2 milyon lira haksız kazanç sağladığı belirlendi.

İFADELER VE GÖZALTILAR

Dün yapılan eş zamanlı operasyonda Muğla’daki adreslerinde D.E.A. (29), O.Ç. (31) ve Z.H. (23) gözaltına alındı. Ayrıca M.Y. (35)’nin Zonguldak’taki cezaevinde olduğu öğrenildi. Yapılan aramalarda, 61 sentetik hap, 12 gram esrar ve sayısız dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Samsun’a sevk edildi.