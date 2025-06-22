Samsun’da Dolandırıcılık Olayı Yaşandı

EVLİLİK VAADİYLE DOLANDIRILMA OLAYI

Samsun’da bir kişinin evlilik vaadiyle kuyumcudan 444 bin liralık altın alınarak dolandırıldığı belirlendi. Olayda, kadınların tuvaletlerde kıyafet değiştirip kaçtığı ortaya çıktı. Yabancı uyruklu bir kadın bu olayla ilgili gözaltına alındı.

DOLANDIRMA PLANI VE UYGULAMASI

Edinilen bilgilere göre, B.Ş. (48) isimli bir şahsa, iki ay önce telefonla ulaşan Azeri uyruklu bir kadın, bir arkadaşının kendisiyle evlenebileceğini söyleyerek buluşma teklif etti. 20 Haziran 2025 tarihinde saat 13.50’de Samsun Otogarı’nda gerçekleşen buluşmaya T.I. (28) ve K.S. (28) isimli iki Azeri uyruklu kadın da dahil oldu. Bu kadınlar, B.Ş. ile birlikte bir alışveriş merkezine giderek burada bulunan kuyumcudan 444 bin liralık altın aldılar. Aldıkları altınları evlenme vaadiyle T.I. teslim aldı.

KAÇIŞ VE POLİS MÜDAHALESİ

B.Ş. ve T.I., K.S. adlı kadını otogara bıraktıktan sonra alışveriş merkezine geri döndüler. Ancak T.I., kendisiyle evlenmek isteyen B.Ş.’den kurtulmak için tuvalete girdi ve altınlarla kayboldu. Dolandırıldığını anlayan B.Ş., durumu polise bildirdi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi ve T.I.’nın tuvaletten şapka ve gözlük takarak erkek kıyafetleriyle çıktığını, ardından dolmuşa binip kaçtığını tespit etti.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Olayın ilerleyen aşamalarında, diğer şüpheli kadın K.S.’nin de terminal tuvaletinde kıyafet değiştirerek başını açtığı ve sonra ticari taksiyle İlkadım ilçesinde bir adrese gittiği belirlendi. Dolandırıcılık Büro ekipleri, K.S.’yi yakalayarak gözaltına aldı. T.I.’nın yakalanması için çalışmalar sürüyor. K.S.’nin polisteki sorgusu tamamlandı ve bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Savcı, K.S.’nin tutuklanmasını talep etti fakat mahkeme adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.