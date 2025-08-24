Samsun’da Düğün’de Silah Kullanıldı

SAMSUN’DA DÜĞÜNDE HAVAYA ATEŞ AÇAN İKİ ŞAHIS YAKALANDI

Samsun’da bir düğün esnasında tabancayla havaya ateş açan iki kişi, sivil polisin silah seslerini duyup gidip katıldığı düğün içinde 3 tabanca ile yakalandı. Edinilen bilgilere göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye gezen sivil ekipler, Toybelen Mahallesi’nde duydukları silah seslerini takip etti. Ekipler, silah seslerinin bir düğün merasiminden geldiğini belirleyince, araçlarını uzak bir noktaya park ederek, düğün alanına misafir gibi girdi.

Kalabalık içinde bellerinde tabancalar bulunan iki kişiyi gören polisler, hızla yanlarına yaklaşıp şahısları gözaltına aldı. Yapılan incelemede, M.K. isimli şahıstan 1 adet bulundurma ruhsatlı tabanca ele geçirildi. Diğer şahıs A.K.’dan ise 2 adet ruhsatsız tabanca ve 13 adet fişek alındı. İki kişi, polis merkezine götürülerek adli işlem başlatıldı.