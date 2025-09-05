Haberler

Samsun’da Düğün Konvoyuna Ceza Kesildi

DÜĞÜN KONVOYUNDA TEHLİKELİ HAREKETLER

Samsun’da bir düğün konvoyu sırasında trafiği tehlikeye atan araç kurtarma çekicisine 19 bin 527 lira ceza kesildi. Alınan bilgilere göre, Samsun’un Terme ilçesinde, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülerden yola çıkarak tehlikeli araç kullanan sürücüyü tespit etti.

Görüntülerde, 55 plakalı araç kurtarma çekicisi sürücüsü K.D.’nin “emniyet şeridini kullandığı”, “makas attığı” ve “trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığı” görüldü. Polis ekipleri bu görüntüleri analiz ederek sürücünün kimliğini ve gerçekleştirdiği ihlalleri belirledi.

Sürücüye, “emniyet şeridini kullanmak”, “makas atmak” ve “trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmak” suçlarından toplam 19 bin 527 lira idari para cezası uygulandı. Bu durum, trafik güvenliği açısından alınması gereken önlemlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

