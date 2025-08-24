Samsun’da Düğün Konvoyunda Kaza Meydana Geldi

TRAFİK KAZASI ÖZETİ

Samsun’un Bafra ilçesinde bir düğün konvoyunda oluşan trafik kazasında iki kişi yaralandı. Düğün öncesi yola çıkan gelin, düğün salonu yerine hastaneye götürüldü. Olay, Samsun-Sinop karayolunda gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, Sinop yönünde ilerleyen İbrahim Balkal’ın kullandığı 55 NN 755 plakalı otomobil, aynı yönde giden Emre Mert yönetimindeki 55 ASZ 435 plakalı gelin arabasının sağından geçmeye çalıştı. Ancak sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobilini gelin arabasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle gelin arabası refüjdeki bariyerlere çarparak karşı şeride geçti. Kazaya neden olan araç ise yaklaşık 50 metre ileride durabildi.

YARALILAR VE İNCELEME

Kazanın sonucunda gelin Selin Cingöz (25) ve yanında bulunan Nisanur Özçelik (24) yaralandı. Yaralılar, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.