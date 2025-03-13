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Samsun’da Eğlence Mekanına Polis Operasyonu

POLİS OPERASYONUNDA CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Samsun’da düzenlenen bir operasyonda, alkollü bir eğlence mekanında önemli miktarda silah ve uyuşturucu madde bulundu. İlkadım ilçesinde Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız otomatik tabanca, 2 adet ruhsatsız tabanca, 103 adet tabanca fişeği, 8 adet pompalı tüfek, 54 adet tüfek fişeği, 7 litre el yapımı alkollü içki ve 23 adet sentetik ecza bulundu. Bu operasyon, güvenlik güçlerinin suç ve suçlularla mücadelesinin ne denli kararlı olduğunu gözler önüne seriyor.

ŞAHISLARA GÖZALTI

Operasyonun sonucunda S.C.D. (27), M.B. (27), M.E.T. (24), M.A.A. (23), İ.Ç. (20) ve A.Y.K. (17) gözaltına alındı. Bu kişiler hakkında “vahim nitelikte silah bulundurmak” suçundan işlem yapılıyor. Yapılan bu operasyon, toplum güvenliğini artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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