Samsun’da Eğlence Mekanına Silah Operasyonu

OLAYIN GEÇİŞİ

Samsun’daki bir eğlence yerinde ele geçirilen silahlarla ilgili olarak iş yeri sahibi, “vahim nitelikte silah bulundurmak” suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlükleri, İlkadım ilçesindeki bir alkollü eğlence mekanına operasyon düzenledi ve burada büyük bir miktarda silah ile diğer kaçak malzemeler ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Gerçekleştirilen aramalarda, tavan arasına gizlenmiş ve çelik kasaya konmuş 1 ruhsatsız otomatik tabanca, 2 ruhsatsız tabanca, 103 tabanca fişeği, 8 pompalı tüfek, 54 tüfek fişeği, 7 litre el yapımı alkollü içki ve 23 sentetik ecza bulundu. Operasyonda iş yeri sahibi S.C.D. (27) ile birlikte çalışanlar M.B. (27), M.E.T. (24), M.A.A. (23), İ.Ç. (20) ve A.Y.K. (17) gözaltına alındı.

GÖZALTILARDAN TUTUKLAMAYA

Bu 5 şahıs, ifadelerinin ardından serbest kaldı. Ancak tavan arasındaki çantada bulunan otomatik tabancayla ilgili olarak iş yeri sahibi S.C.D. “vahim nitelikte silah bulundurmak” suçuyla KOM Şube Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.C.D., tutuklanıp cezaevine gönderildi.