Samsun’da Eğlence Mekanında Silah Operasyonu

POLİS OPERASYONU SONUCU CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Samsun’da, polis ekipleri tarafından alkollü bir eğlence mekanına düzenlenen operasyonda tavan arasına saklanmış “vahim nitelikte silah”lar ele geçirildi. Gözaltına alınan işyeri sahibi, adliyeye sevk edildi. Samsun’un İlkadım ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlükleri, alkollü bir eğlence mekanında gerçekleştirilen operasyonda dikkat çekici bir bulguya ulaştı.

YAPILAN ARAMALARDA BÜYÜK MİKTARDA SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Kaynaklarda yer alan bilgilere göre, yapılan aramalarda tavan arasına ve çelik kasaya saklanmış olan 1 adet ruhsatsız otomatik tabanca, 2 adet ruhsatsız tabanca, 103 adet tabanca fişeği, 8 adet pompalı tüfek, 54 adet tüfek fişeği ve 7 litre el yapımı alkollü içki ele geçirildi. Ayrıca, 23 adet sentetik ecza da operasyonda ortaya çıkarıldı. Operasyonun ardından işyeri sahibi S.C.D. (27) ve çalışanlar M.B. (27), M.E.T. (24), M.A.A. (23), İ.Ç. (20) ve A.Y.K. (17) gözaltına alındı.

GÖZALTI SÜRECİ VE ADLİ İŞLEMLER

Gözaltına alınan 5 kişi, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Ancak, tavan arasında bulunan çanta içindeki otomatik tabanca ile ilgili olarak işyeri sahibi S.C.D., “vahim nitelikte silah bulundurmak” suçlamasıyla KOM Şube Müdürlüğü’ndeki sorgusunun arkasından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.