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Samsun’da Elektronik Ürün Operasyonu Yapıldı

KAÇAK ELEKTRONİK ÜRÜNLERE OPERASYON

Samsun’da gerçekleştirilen operasyonda, kaçak elektronik ürünler ile ilgili bir kişi yakalanıyor. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Terme ilçesinde tespit ettikleri adrese müdahalede bulunuyor.

ELE GEÇİRİLEN ÜRÜNLER

Yapılan arama sırasında, 1 adet gümrük kaçağı Iphone marka cep telefonu, 15 adet gümrük kaçağı kulaklık ve 6 adet gümrük kaçağı şarj adaptörü yakalanıyor. Yakalanan ürünler ile birlikte gözaltına alınan bir kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlemler başlatılıyor.

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