Samsun’da Eleman Yetersizliği Sorunu Var

ÇIRAK VE KALİFİYE ELEMAN SIKINTISI

Samsun’da oto tamircileri ve sanayi esnafı, iş hacmi yoğun olmasına rağmen çırak ve kalifiye eleman bulamaktan şikayet ediyor. Sanayi ustaları, gençlerin meslek öğrenmek yerine sadece maaş odaklı yaklaştığını, bu durumun çırak yetişmemesine neden olduğunu belirtiyor. Çıraklar haftalık 2-3 bin TL gibi bir maaşla işe başlayabiliyor. Buna karşın ustaların çalıştıkları ücretler 40-50 bin TL’den başlıyor. İşlerin yoğun olmasına rağmen eleman eksikliği nedeniyle pek çok usta yalnız çalışmak zorunda kalıyor.

ÇIRAK BULAMAMANIN ZORLUKLARI

Sanayide 30 yıldır dükkan sahibi olan Erol Ayan, neredeyse tüm ustaların tek başına çalışmak zorunda kaldığını vurgulayarak, “Sanayide hem çırak bulunmuyor hem de çırak yetişmiyor. Gençler liseyi bitirince sanayiye gelmiyor. Gelenler ise büyük servislerde, sigortalı ve iyi maaşla çalışmak istiyor. Yeni başlayan bir çırağa asgari ücret veremeyiz. En fazla 10-15 bin TL verebiliyoruz, bu paraya da kimse gelmiyor” ifadelerini kullandı. Ayan, usta olduğunda maaşların 40-50 bin TL’ye kadar çıkabildiğini de ekliyor.

MAAŞ ÖNCELİĞİ

Kaportacı ustası Murat Koca ise 23 yıllık deneyimiyle çırak bulmanın büyük bir sorun olduğunu aktarıyor. Koca, “Gelen çırak da ilk olarak maaşı soruyor. Çıraklar paraya yöneldiğinde bu iş olmuyor. Şu an çıraklar haftalık 2 bin 500 TL ile işe başlıyor. 4-5 yıl içinde usta olabilirler ve maaşları 40 bin TL’den başlıyor” diyerek çırakların öncelikle mesleği öğrenmeleri gerektiğinin altını çiziyor.

KENDİ OĞLUNU ÇIRAK YAPMAK ZORUNDA KALDI

İş yoğunluğu nedeniyle kendi oğlunu çırak olarak aldığını söyleyen usta Turgay Küçük, “Zorunlu eğitim nedeniyle 17-18 yaşındaki gençler geliyor, onlar da yazın harçlığını alıp bir daha gelmiyor. Gençlerde çalışma isteği yok. Böyle giderse 10-15 yıl içinde usta bulamayacaklar” şeklinde ifade etti.

GENÇLERİN DEĞİŞEN ANLAYIŞI

Usta Yüksel Bektaş, günümüz gençlerinin önceki nesillere göre farklı bir anlayışa sahip olduğunu vurgulayarak, “Şimdi ben çırağımdan tornavidayı isterken çekiniyorum. Para için gelen zaten usta olamaz. Sanayide ustalar en az 40-50 bin TL kazanıyor. İş sıkıntımız yok ama eleman sıkıntımız mevcut” dedi. Sanayideki ustalar, mesleğin önemine dikkat çekerek, gençlerin kısa vadeli kazanç yerine uzun vadede kendilerine sağlam bir gelecek kurabilecekleri bu mesleği tercih etmeleri gerektiğini savunuyor.