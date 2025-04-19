Samsun’da En Çok İstanbul Var

NÜFUS DAĞILIMI VE HEMŞEHRİ GRUPLARI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Samsun’da en fazla Ordu nüfusuna kayıtlı vatandaşlar yaşıyor. Bu sayı 53 bin 393 kişi olarak kaydedilmiş. Ayrıca, Samsunluların en fazla yaşadığı şehir ise İstanbul. İstanbul’da 415 bin 372 Samsunlu vatandaş yaşamını sürdürmekte. Hakkari nüfusuna kayıtlı kişi sayısı ise Samsun’da en az olarak 116 kişi ile kaydedilmiş.

SAMSUNLULARIN YOĞUN OLDUĞU ŞEHİRLER

TÜİK verilerine göre, Samsun nüfusuna kayıtlı kişilerin kendi şehirleri dışında en fazla yaşam tercihleri İstanbul olmuş. İstanbul’dan sonra, Samsunlular en çok Bursa’da (94 bin 540 kişi), Ankara’da (89 bin 713 kişi), Tekirdağ’da (54 bin 32 kişi) ve Kocaeli’de (47 bin 824 kişi) ikamet ediyor. Tekirdağ’da en çok bulunan hemşehri grubu Samsunlular olurken, Bursa’da Erzurumluların arkasından en fazla yaşayan hemşehri grubu yine Samsunlular olarak dikkat çekiyor.

Samsunluların ikamet ettiği şehirler arasında en az tercihi olan şehir Kilis. Kilis’te 173 Samsun nüfusuna kayıtlı kişi yaşıyor. Bunun yanı sıra, Samsunluların en az yaşadığı diğer şehirler ise sırasıyla Karaman (300 kişi), Osmaniye (337 kişi), Bingöl (408 kişi) ve Adıyaman (439 kişi) olarak sıralanıyor. Hakkari, Yalova, Tunceli, Burdur ve Bilecik gibi şehirler Samsunluların en az tercih ettiği yerler arasında yer alıyor. Hakkari’de 116 kişi, Yalova’da 153 kişi, Tunceli’de 211 kişi, Burdur’da 213 kişi ve Bilecik’te 258 kişi olarak kaydedilmiş.