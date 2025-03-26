Samsun’da En Çok Şeker Tercih Ediliyor

ŞEKERE GÖSTERİLEN RAĞBET

Samsun’da bayram için ikramlık ürünlerin alımları hızlandı. 11 ayın sultanı Ramazan’ın sona ermesiyle birlikte, bayramda misafirlere sunulacak yiyecekler şimdiden tercih edilmeye başlandı. Vatandaşlar, özellikle kilosu 220 TL’den satılan şeker çeşitlerini almayı seçerken, çikolata, lokum ve drajeler de dikkat çeken diğer seçenekler arasında bulunuyor. Tatlılar arasında baklava en çok sipariş edilen ürün olurken, kolonya tercihlerinde de limon kolonyası öne çıkıyor.

FİYATLARDAKİ ARTIŞ VE TERCİHLER

Şeker fiyatlarının 150 TL’den başladığını belirten esnaf Şenol Şemsi, “Genellikle kilosu 220 TL olan bilinen markalar tercih ediliyor. Çikolatanın kilosu 550 TL, sade lokum 120 TL, meyveli lokum 150 TL, fındıklı lokum ise 160 TL’den satılıyor. Fındık ve badem drajeleri de kilosu 500 TL’den raflarda yer alıyor. Vatandaşlar genellikle şeker ağırlıklı alım yapıyor, çikolata ve draje ile çeşitlendiriyor” diye açıklama yapıyor.

TALEP GÖRENLER

Bayram öncesi tatlı siparişlerinde gözle görülür bir artış olduğunu ifade eden esnaf Yılmaz Akkuş, “Cevizli baklava kilosu 400 TL, fıstıklı baklava ise 700 TL’den satılıyor. Bunun yanı sıra kilosu 250 TL’den şambali, şekerpare ve tulumba tatlıları da yoğun ilgi görüyor. Peynirli su böreği ise kilosu 250 TL’den başlayarak satışa sunuluyor” şeklinde bilgi veriyor.

EN POPÜLER KOLONYA: LİMON

Kolonya satışlarının bayram öncesi arttığını belirten esnaf Berkay Sezgin, “Pet şişe kolonyalar 50 TL’den başlayıp 100 TL’ye kadar çıkıyor. Litrelik kolonya bidonları ise 130 TL’den 240 TL’ye kadar satılıyor. En çok limon kolonyası tercih ediliyor. Ayrıca Samsun’dan başka şehirlere çıkacak olan vatandaşlar tütün kolonyasına da ilgi gösteriyor” ifadeleriyle durumu aktarıyor.