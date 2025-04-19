Samsun’da Engelli Kursları Devam Ediyor

ENGELLİ VATANDAŞLARA YÖNELİK KUR’AN KURSLARI DEVAM EDİYOR

Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır, “Görme ve işitme engelli vatandaşlarımıza yönelik Kur’an kurslarımız eğitime devam etmektedir. Talep edilen her yerde yine engelli kardeşlerimizin taleplerine cevap vermekteyiz” diyor. Müftü, Samsun genelinde engelli bireylere sunulan hizmetlerle ilgili bilgi veriyor. “İşitme engellilere yönelik olarak İlkadım’da 1 sınıfımız ve 7 öğrencimiz eğitime devam etmektedir. Görme engelli kardeşlerimize yönelik olarak ise Atakum’da 1 sınıfımız ve 4 öğrencimiz, Vezirköprü’de 2 sınıfımız ve 8 öğrencimiz eğitime devam etmektedir. Geçmişte talep eden engelli derneklerinde eğitimli personelimiz tarafından engelli Kur’an kursu sınıflarımız açılmış, haftalık manevi destek programları gerçekleştirilmiştir. Talep edilen her yerde yine engelli kardeşlerimizin taleplerine cevap vermekteyiz” şeklinde açıklamalar yapıyor.

ENGELLİ CAMİ BULUŞMALARI YAPILIYOR

Müftü Çakır, ilçelerde engelli erişimine uygun hale getirilen camilerde her ay düzenlenen engelli buluşmalarına dikkat çekiyor. “Cami programlarıyla engelli kardeşlerimizin sosyalleşmesi, kutsal mekanlarımız olan camilerimize erişimlerinin sağlanması ve onlara manevi destek sunulması amaçlanmaktadır. Periyodik aralıklarla belirlenen zamanlarda engelli dernekleri ile bizimle iletişim halinde olan ailelere ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bu ziyaretlerde gelen talepler doğrultusunda engelli bireylere manevi destek programları ve Kur’an kursu hizmetleri sunmaktayız. Ayrıca, bizden başka talepleri olduğunda olabildiğince gerçekleştiriyoruz” diyor.

Ramazan ayı içinde daha fazla destek sağlandığını belirten Müftü, engelli ailelerine iftar programları ve ev ziyaretleri yapıldığını da ekliyor. “Her Cuma namazında, kadınlara yönelik İlkadım Site Camii’inde, erkeklere yönelik İlkadım Büyük Cami’de işaret dili ile hutbe çevirisi yapılmaktadır” şeklinde konuşarak bu hizmetlerin devam edeceğini vurguluyor.