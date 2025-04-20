Samsun’da Eşini Öldüren Koca Tutuklandı

OLAYIN DETAYLARI

Samsun’un Canik ilçesinde boşanma sürecindeki eşini sokak ortasında öldüren koca, mahkemece tutuklandı. Olay, 15 Nisan saat 22.15’te Canik Karşıyaka Mahallesi Ok Sokak’ta gerçekleşti. Tır sürücüsü Emrah Akpınar (38), boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 3 çocuk annesi eşi Emine Akpınar’a (36) sokak ortasında tabanca ile ateş açtı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Silah sesleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, Emine Akpınar’ın yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Olaydan sonra kaçan Emrah Akpınar’ı yakalamak için polis geniş çaplı bir çalışma başlattı. Ayrıca, Emrah Akpınar’ın kız kardeşinin oğlu A.Ö. (25) de cinayet bürosu ekiplerince gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DAHA ÖNCEKİ CİNAYETİ

Kayıplara karışan Emrah Akpınar’ın 2016 yılında İlkadım ilçesinde tartıştığı ağabeyi İdris Akpınar’ı (33) bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi. O dönemde yargılanıp 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Akpınar, yaklaşık 5 yıl önce cezaevinden tahliye oldu. Sürekli yer değiştirdiği tespit edilen Akpınar’ın, dün gece Atakum ilçesinin Cami Mahallesi’nde bulunduğu belirlendi.

YAKALANMA ANI

Polis, termal ve kızıl ötesi kameraları kullanarak Emrah Akpınar’ı saklandığı evin samanlık kısmında yakaladı. Gözaltına alınan Akpınar, Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Susma hakkını kullanarak ifade vermeyen Emrah Akpınar, mahkemede, “Kendimi de vuracaktım tabancamda mermi kalmadığını fark ettim. Çok pişmanım” dedi. Mahkeme, Emrah Akpınar’ı tutuklayarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderdi.