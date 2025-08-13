Samsun’da Etil Alkol Ele Geçirildi

JANDARMA EKİPLERİ KAÇAK ETİL ALKOLÜ ELE GEÇİRDİ

Samsun’da jandarma ekiplerinin takibi sonrası durdurulan bir kamyonda yapılan aramada, adblue bidonlarına gizlenmiş 555 litre etil alkol bulundu. Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri, M.Ö. (37) isimli şahsın il dışından Samsun’a kaçak etil alkol getireceğine dair istihbarat aldı.

KAMYON TAKİBE ALINDI

M.Ö. yönetimindeki kapalı kasa kamyon, yapılan takipler ve çalışmalar sonucunda Samsun İl Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Samsun-Ankara karayolunda durduruldu. Kamyondaki koliler arasında gizlenmiş adblue bidonları içinde 555 litre etil alkol ele geçirildi.

M.Ö. GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak M.Ö. gözaltına alındı. M.Ö., ifadelerinde “Kendim adblue satın aldım, içine etil alkolü ben doldurmadım” dedi. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.