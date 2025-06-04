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Samsun’da Etkinlik Yapıldı. Uzlaştırmacılar Teşekkür Edildi. Adalet Anlayışı Vurgulandı

ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Samsun’da Uzlaştırmacılar Haftası kapsamındaki etkinlik yapıldı. Etkinlik, Samsun Adliyesi’nde gerçekleştirildi ve uzlaştırma süreçlerine katkıda bulunan kişilere teşekkür belgeleri ile plaketler verildi.

YARGI SİSTEMİNE KATKILAR

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, etkinlikte yaptığı konuşmada, uzlaştırmanın yargı sistemine sağladığı katkıları vurguladı ve bu sürecin mağdurlar ile şüpheliler açısından çözüm odaklı ve onarıcı adalet anlayışını sunduğunu belirtti.

SUNUM YAPILDI

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunda görevde bulunan cumhuriyet savcıları Sedat Turan ve Nurullah Durak, uzlaştırma konusuyla ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda uzlaştırmanın önemli yönleri, yasal dayanakları ve pratikteki etkileri hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

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