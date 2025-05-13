Samsun’da Etkinlikte Özel Çocuklar Buluştu

ETKİNLİKTE ÖZEL ÇOCUKLAR BULUŞTU

Samsun’da Engelliler Haftası dolayısıyla özel çocuklar, gerçekleştirilen etkinlikte hakim, savcı ve adliye personeli ile bir araya geldi. Etkinlik, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlendi. İsa Fidan Konferans Salonu’nda, özel çocuklar ritim grubu eşliğinde halk oyunları gösterisi sundu. Down sendromlu çocukların gösterisi, hakim, savcı ve adliye personelinin büyük ilgisini çekti.

BAŞSAVCI KILIÇ’TAN AÇIKLAMALAR

Etkinlikte konuşan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, bu programın Samsun’da geleneksel hale geldiğini ve 8 yıldır yapıldığını vurguladı. Özel çocukların sergilediği gösterileri ilgiyle izlediklerini belirten Kılıç, “Cenabıallah herkesi farklı farklı yaratıyor. Allah’ın kudreti sonsuz. Sizlere Allah’ın bir hediyesi, bir lütfu.” diyerek duygularını ifade etti.

PROGRAMA YOĞUN KATILIM

Programa, Kılıç’ın yanı sıra Samsun Vali Yardımcısı Emin Çolak, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Gülay, Samsun Baro Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, hakim, savcılar, avukat, adliye personeli ve özel çocukların aileleri katıldı.