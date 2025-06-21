Samsun’da Ev Yangını, 5 Yaralı

ÇARŞAMBA’DA YANGIN ÇIKTI

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen ev yangınında 5 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgilere göre, Helvacalı Mahallesi 113. Sokak’ta bulunan üç katlı bir binanın birinci katındaki Cem A’ya ait dairede, banyodaki şofbenden dolayı bir yangın başladı.

BÖLGEYE SAĞLIK VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yangın ihbarı yapılmasının ardından, bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen Cem A, Safiye A, Züleyha A, Haşim A ve Muhammet A, ambulans ile Çarşamba Devlet Hastanesi’ne taşındı.

KEDİ DE KURTARILDI

Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu. İtfaiye erleri, yangın sırasında evde bulunan kediyi de kurtarmayı başardı.