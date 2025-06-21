Haberler

Samsun’da Ev Yangını, 5 Yaralı

ÇARŞAMBA’DA YANGIN ÇIKTI

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen ev yangınında 5 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgilere göre, Helvacalı Mahallesi 113. Sokak’ta bulunan üç katlı bir binanın birinci katındaki Cem A’ya ait dairede, banyodaki şofbenden dolayı bir yangın başladı.

BÖLGEYE SAĞLIK VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yangın ihbarı yapılmasının ardından, bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen Cem A, Safiye A, Züleyha A, Haşim A ve Muhammet A, ambulans ile Çarşamba Devlet Hastanesi’ne taşındı.

KEDİ DE KURTARILDI

Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu. İtfaiye erleri, yangın sırasında evde bulunan kediyi de kurtarmayı başardı.

ÖNEMLİ

Haberler

Çin, Uydu Fırlattı: Chinasat-9C

Çin, Sichuan eyaletindeki Xichang Fırlatma Merkezi'nden Chinasat-9C uydusunu Uzun Yürüyüş-3B roketiyle başarıyla uzaya yerleştirdi.
Haberler

Ferizli’de 5 Araçla Kaza Oldu

Ferizli'de gerçekleşen zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine girdi, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının stable olduğu bildirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.