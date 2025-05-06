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Samsun’da Evlat, Babasına Sopa İle Saldırdı

Olayın Meydana Geldiği Yer

Samsun’da bir vatandaş, babasına sopa ile saldırarak onu hastanelik etti. Olay sonrasında gözaltına alınan şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Canik ilçesindeki Yeni Mahalle’de Gülsan Sanayi Sitesi’nde bulunan bir çay ocağında gerçekleşti.

Tartışma ve Saldırı Anı

Elde edilen bilgilere göre, E.Ö. (28), babası M.Ö. (51) ait iş yerine giderek burada babasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine E.Ö., eline aldığı sopa ile babasına saldırarak ona darp etti. Ağır şekilde yaralanan baba, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, E.Ö.’yü gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi’ne iletildi. Nöbetçi mahkeme önünde ifadesi alınan E.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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