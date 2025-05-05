Samsun’da Evlilik İçin Yoğunluk Oluştu

SAMSUN’DA YOĞUN NİKAH GÜNÜ

Samsun’da 5 Mayıs 2025 tarihinde evlenmek isteyen çiftler, evlendirme dairelerinde büyük bir yoğunluk oluşturdu. İlkadım Belediyesi Derebahçe Tesisleri’nde, 5.5.2025 tarihinde nikahlarının kıyılmasını isteyen çiftler, aldıkları randevularla nikah masasına oturdu.

BAŞKAN KURNAZ’DAN AÇIKLAMA

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, yaptığı açıklamada, “5.5.2025 tarihinde evlenmek isteyen çiftler yoğunluk oluşturdu” dedi. Nikahları kıyılan çiftlere bir ömür boyu mutluluk dileyen Kurnaz, “Çiftlerimiz evlilik tarihlerinin bu unutulmaz tarihte olması için önceden randevuları zorladılar. Biz de evlendirme birimimizi tam kapasite çalıştırmış olduk. Ortalama her 30 dakikada bir nikah kıyıldı. Diğer nikaha geçebilmek için birkaç fotoğraf dışında çiftlerin fotoğraf çekimlerini salon dışında bahçede almaları istendi. Tüm çiftlerimize mutluluklar diliyorum.” şeklinde konuştu.

ÖZEL TARİHTE NİKAH KİYDIRAN ÇİFTLER

Serdar Genç ve Fatıma Nur Bolgi de bu unutulmaz günde nikah kıydıran çiftler arasında yer aldı. Genç, “Bu tarihte özellikle nikah kıymak istedik. Nikah tarihimizi hiç unutmayacağız. Nikahımızın kıyılması ve bu özel tarihte olması bizi daha çok mutlu etti” dedi.