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Samsun’da Fındık Hırsızı Yakalandı

3 TON FINDIK HIRSIZLIĞI

Samsun’un Çarşamba ilçesinde yaklaşık 3 ton fındık çaldığı iddia edilen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Çarşamba ilçesi Aşağı Dikencik Mahallesi’nde D.K.’ye ait depodan geçen hafta salı ve perşembe akşamları olmak üzere iki ayrı tarihte yaklaşık 3 ton fındık çalındığı belirtildi. İhbar üzerine Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ekipleri, hırsızlık olayının aydınlatılması için hızlı bir şekilde çalışmalara başladı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

JASAT ekipleri, gerçekleştirdikleri titiz araştırmalar sonucunda hırsızlık olayının şüphelisini kısa sürede tespit etti. Ç.Ç. adlı şüpheli, JASAT ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise 40 gram metamfetamin, hassas terazi ve 35 tablet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Şüpheli Ç.Ç. ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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