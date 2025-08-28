Samsun’da Fındık Üretimi Arttı

FINDIK ÜRETİMİ VE ZİRAİ DON OLAYI

Samsun’da 2024 yılında 114 bin 89 ton fındık üretimi gerçekleştirildiği ve 2025 yılında ise yaklaşık 91 bin 500 ton üretim beklentisi bulunduğu açıklandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, “Zirai don afetinden yaklaşık 400 bin dekar alan etkilendi” ifadesini kullandı.

ÜRETİCİLERİ ZİYARET

İl Müdürü Yılmaz, Çarşamba ilçesindeki Cemil Altunışık’ın fındık bahçesi ile Terme ilçesindeki Mazhar Yüksel’in çilek bahçesini ve Zekeriya Ay’ın fındık bahçesini ziyaret etti. Bu yıl nisan ayında meydana gelen don olayının fındık rekoltesine olumsuz etkilerini vurgulayan Yılmaz, üreticilere ürünlerini hasattan sonra hemen kurutma işlemlerini yapmaları gerektiğini belirtti.

DON ZARARININ ETKİLERİ

Bölgedeki don zararı hakkında bilgiler veren Yılmaz, “İlimizde 2024 yılında 114 bin 89 ton fındık üretimi gerçekleşmiştir. 2025 yılında ise yaklaşık 91 bin 500 ton fındık üretimi beklenmektedir. Bu seneki rekoltenin önceki yıllara göre düşük olmasının en büyük sebebi, nisan ayında ülke genelinde yaşanan zirai don olayından kaynaklanmaktadır. Don afetinden 400 bin dekar alan etkilenmiş ve fındık başta olmak üzere ceviz, şeftali, elma, armut, kiraz, ayva, üzüm, kayısı, nektarin ve vişne gibi meyve grubu ürünler en fazla zararı görmüştür. Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda bu alanlarda hasar tespit çalışmaları yapılmıştır” dedi.

VERİM ARTIRMA ÇABALARI

Fındıkta verim ve kaliteyi artırmaya yönelik çabalar kapsamında file sistemlerinin kullanımının teşvik edildiğini aktaran Yılmaz, “2024 ve 2025 yıllarında Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 121 üreticiye 3 bin 442 dekarlık alanda hasat filesi desteği verildi ve toplam 15 milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirildi. Kendi imkanlarıyla sisteme geçen üretici sayısı da artıyor” diye konuştu.

Kahverengi kokarca ile mücadele konusunda da bilgi veren Yılmaz, üreticilerin ilaçlamada tavsiye edilen süre ve dozlara uymaları gerektiğine dikkat çekerek, herkese bol ve bereketli bir ürün sezonu diledi. Yapılan ziyaretlere il ve ilçe müdürlükleri yetkilileri de katıldı.