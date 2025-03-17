Samsun’da Fuhuş ve İnsan Ticareti Operasyonu

İNSAN TİCARETİ VE FUHSUNU ENGELLEMEK İÇİN OPERASYON

Samsun’da insan ticareti ve fuhşa aracılık eden bir suç şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, “yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorlayan” ve internet üzerinden ilan vererek bu suçu işleyen şüphelileri tespit edip takibe aldı. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda Samsun ve Denizli’de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

ŞÜPHELİLERDEN İKİSİ TUTUKLANDI

Operasyon sırasında gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. T.A. (34) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.M.K. (45) ve D.B. (51) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, insan ticareti ve fuhşa aracılık eden suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Suçluların adalete teslim edilmesi için operasyonların devam edeceğini vurguladı.