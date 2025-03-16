Samsun’da Geleneksel Mangal İftar Keyfi

GELENEKSEL PIKNIK GELENEĞİ DEVAM EDİYOR

Samsun’da, her yıl Ramazan ayında binlerce kişi, geleneksel hale gelen alışkanlıkları doğrultusunda oruçlarını piknik yaparak ve mangal eşliğinde açıyor. Birçok mangalın aynı anda yanması sonucu gökyüzü duman bulutlarıyla kaplanıyor. Batı Park, 825 bin metrekarelik alanı ile bu dönemde vatandaşların en yoğun olarak tercih ettiği yerlerden biri haline geliyor. İçinde Amazon kanalı, seyir terası, restoranlar ve piknik alanları bulunan bu bölge, vatandaşlar tarafından oldukça fazla ilgi görüyor.

MASA YETİŞTİREMEMEK RAHATSIZLIĞI

Günün erken saatlerinden itibaren insanların masa bulmak için çabaladığı bu alanda, Ramazan ayı damgasını vuruyor. İftar saatine yakın bir zamanda göğe yükselen mangal dumanları, hem görüntüsü hem de kokusuyla iştahları kabartıyor. Geleneksel piknik atmosferi, şehir dışından gelen misafirlerin de dikkatini çekiyor. Kalabalık nedeni ile masalı bir yer bulamadıklarını söyleyen Emir Eskiçırak, “İftar yapmak için Batı Park’a geldik. Mangalda sucuk ve köfte yapacağız. Alan çok kalabalık. Maalesef masalı yer bulamadık. Biraz geç geldik. Daha erken gelseydik bulabilirdik ama her yer dolmuş taşmış. Biz de sofra bezini kurduk, yerde iftar yapacağız” diyor.

PİKNİK HAVASINDA İFTAR KEYFİ

Arkadaşları ile birlikte oruçlarını piknik yaparak açmak isteyen Ersan Yıldız, “Kalabalık bir ekip olarak Ramazan ayında piknik yapmayı düşündük. Bu sefer orucumuzu piknik yaparak açmak istedik. Mekan gayet kalabalık ve eğlenceli görünüyor. Çok erken geldik. Çok kalabalık ve çok talep olacağını bildiğimizden öğle saatlerinde geldik. Önlemimizi aldığımızdan masa bulduk. Menümüzde tavuk ve köfte var. Allah herkesin orucunu kabul etsin” şeklinde konuşuyor.

GEÇ KALAN YER BULAMIYOR

Yusuf Seldüz ise, “İftar için arkadaşlarımızla mangal yapmak istedik. Bunun için de güzel bir atmosferi olan Batı Park’a geldik. Samsun’da havalar şu an çok güzel. Buranın yerlisiyiz ve bu geleneği biliyoruz. Çok erken geldiğimizden masa bulduk. Saat 14.00’ten sonra gelenler burada masa bulamaz” diyor. Alanda akşam ezanı sonrası oruçlar açılırken, mangal dumanlarının yerine bu kez semaver dumanları yükseliyor. Karınlarını doyuran Samsunlular, yemeğin ardından semaver çayı içerek sahura kadar alanda piknik yapmaya devam ediyor.