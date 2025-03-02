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Samsun’da Genç Adam Asılı Halde Bulundu

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GENÇ BİREY BABASINA AİT İŞ YERİNDE BULUNDU

Samsun’da, Vezirköprü ilçesindeki Esentepe Mahallesi Samancılar mevkisinde bir genç, babasına ait iş yerinin saman deposunda asılı olarak ölü bulundu. Bugün gerçekleşen olayda, 22 yaşındaki E.K., yakınları tarafından ip ile asılı halde keşfedildi.

OLAY YERİNDE GEREKEN İŞLEMLER YAPILDI

Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, gencin yaşamını yitirdiğini tespit etti. E.K.’nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Konuyla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

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