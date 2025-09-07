Samsun’da Gurbetçi Ölü Bulundu

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Samsun’un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi 100. Yıl Bulvarı’nda bir gurbetçi, evinde hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında gerçekleşti. İsviçre’den Samsun’a döndüğü öğrenilen ve yalnız yaşayan 82 yaşındaki Ercüment Okandan’dan haber alamayan komşuları, durumdan endişe duyarak 112 Acil Çağrı Merkezine başvurdu.

KURTARMA EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polisin, itfaiye merdiveni yardımıyla 7. kattaki yaşlı adamın evine balkondan girmesiyle, evin içinde hareketsiz halde yerde yatan birine rastlandı. Sağlık ekipleri, Okandan’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Olay yerine gelen halk sağlığı doktoru, Ercüment Okandan’ın ölümünü şüpheli olarak değerlendirdi. Cansız bedeni, polisin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi. Okandan’ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi sonucunun beklendiği bildirildi. Soruşturma süreci devam ediyor.