Samsun’da Gurbetçi Ölü Bulundu

MOBİL ARAŞTIRMA VE HİSSEDİLEN ENDİŞE

Samsun’da bir gurbetçi, yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. Olay, İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi 100. Yıl Bulvarı’nda dün akşam saat 22.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, İsviçre’den Samsun’a dönen ve yalnız yaşayan 82 yaşındaki Ercüment Okandan’dan uzun süre haber alamayan komşuları, endişeye kapılarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

OLAY YERİNE YARDIM EKİPLERİ GİTTİ

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla yönlendirildi. Polis, itfaiye merdiveniyle 7. kattaki yaşlı adamın evine balkondan girdiğinde, evin içinde hareketsiz bir şekilde yattığını fark etti. Sağlık ekipleri, yapılan kontroller sonucunda Ercüment Okandan’ın hayatını kaybettiğini doğruladı. Olay yerinde bulunan halk sağlığı doktoru, Okandan’ın ölümünü şüpheli buldu.

OTOPSİ İÇİN GÖNDERİLDİ

Polis, yaşlı adamın cansız bedeninin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderileceğini açıkladı. Okandan’ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucuyla ortaya çıkacağı bilgisi paylaşıldı. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.