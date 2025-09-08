Samsun’da Güvenlik Denetimleri Artırıldı

OKUL GÜVENLİĞİ İÇİN DENETİM ARTTI

Samsun’da polis, okulların açıldığı ilk gün öğrencilerin güvenliğini sağlamak için okul çevrelerindeki denetimlerini artırıyor. İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, yapılan kontrolleri yerinde inceleme fırsatı buldu. 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere huzurlu bir eğitim ortamı sunmak hedefiyle okul önleri ve çevrelerinde güvenlik uygulamaları gerçekleştiriyor.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ’NÜN YERİNDE GÖRÜŞMELERİ

İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi’nde yer alan Köksal Ersayın Anadolu Lisesi çevresinde gerçekleştirilen denetimlere katılan İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, ekiplerden bilgi aldı. Ayrıca, okul idarecilerine de ziyarette bulunarak güvenlik önlemleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.