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Samsun’da Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

ŞAHIS HAPİS CEZASINI ÇEKMEK ÜZERE YAKALANDI

Samsun’da, 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, polis ekiplerinin takibi sonucu ele geçirildi. Terme ilçesinde yapılan operasyonla yakalanan A.G., “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama” suçuyla ilgili olarak kesinleşmiş cezası ve 187 bin 500 TL adli para cezası ile aranan bir kişi olarak kayıtlara geçti.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Gözaltına alınan A.G., polisteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Bu gelişme, suçla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen etkin çalışmaların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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