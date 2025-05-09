Samsun’da Hava, 10 Mayıs 2025

SOĞUK HAVA DALGASI ETKİSİ

Türkiye genelinde uyarısı verilen soğuk hava dalgası, Samsun’da hissedilmeye başladı. Hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel raporlarına odaklanıyor. 10 Mayıs Cumartesi günü Samsun’da hava durumu nasıl olacak? Yağmur yağacak mı, sıcaklıklar düşecek mi? İşte, Samsun için güncel hava durumu tahminleri ve detaylar.

SAMSUN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Samsun’da yaşayanlar ve şehre seyahat etmeyi planlayanlar, 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu hakkında bilgi arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Samsun’da parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Günün ilerleyen saatlerinde yerel sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar bekleniyor.

SICAKLIK VE RÜZGAR VERİLERİ

Samsun Hava Durumu – 10 Mayıs 2025:

– En yüksek sıcaklık: 19°C

– En düşük sıcaklık: 14°C

– Hava durumu: Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

– Rüzgar: Güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette

Bu hava durumu bilgileri, Samsun’da gün içinde yaşanacak hava koşullarını öğrenmek isteyenler için oldukça faydalı.