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Samsun’da Hava Durumu Hakkında Bilgiler

YAĞIŞLI HAVA DALGASI SAMSUN’DA HİSSEDİLİYOR

Türkiye genelinde uyarısı yapılan yağışlı hava dalgası, Samsun’da da etkisini gösteriyor. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, 3 Haziran 2025 Salı günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son raporlarını takip ediyor. Peki, 3 Haziran Salı günü Samsun’da hava durumu nasıl olacak, yağmur bekleniyor mu, sıcaklıklar düşecek mi? İşte, Samsun için güncel hava durumu tahminleri ve detaylar.

METEOROLOJİ VERİLERİNE GÖRE HAVA DURUMU

Samsun’da 3 Haziran 2025 Salı günü hava durumu, dikkat edilmesi gereken bilgiler taşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, şehir genelinde hafif yağmur geçişleri bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren parçalı bulutlu bir gökyüzü görülecekken, günün ilerleyen saatlerinde kısa süreli yağışların meydana gelmesi muhtemel. Gün içindeki en yüksek sıcaklık 24°C, en düşük sıcaklık ise 16°C civarında seyredecek. Nem oranının %76 seviyelerinde olacağı belirtilirken, rüzgarın hafif esintili bir şekilde esmesi bekleniyor.

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