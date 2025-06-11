Samsun’da Hayatını Kaybeden Polis Uğurlandı

SAMSUN’DA POLİS MEMURUNUN TÖRENİ

Samsun’da kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memuru son yolculuğuna dualarla uğurlandı. Atakum ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki Fedai Can, Recep Tokur Polis Merkezinde görev yapıyordu. Evinde aniden fenalaşan Can, kalp krizi geçirdiği tespit edildi. 1 çocuk babası polis memuru, kaldırıldığı özel hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

MESLEKTAŞLARI SON GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİ

Merhum Fedai Can için Samsun İl Emniyet Müdürlüğü önünde resmi bir tören düzenlendi. Tören sırasında yapılan duaların ardından Can’ın naaşı Alaçam ilçesi Kadıköy Camii’ne gönderildi. Burada kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtiliyor.

Törene; Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Milletvekilleri Murat Çan ve Mehmet Karaman, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, siyasi parti il başkanları ve Can’ın meslektaşları iştirak etti.