Samsun’da Hıdırellez Eğlencesi Gerçekleşti

HIDIRELLEZ ŞENLİĞİ NEŞEYLE GERÇEKLEŞTİ

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde Hıdırellez Şenliği düzenlendi. Avut Mahallesi’nde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Yerel sanatçılar, söyledikleri türkülerle katılımcıları coşturdu. Semah gösterisi ise izleyenler tarafından büyük ilgi gördü. Katılımcılar, baharın gelişini simgeleyen bu günde keyifli saatler geçirdi.

BELEDİYE BAŞKANI’NDAN ANLAMLI AÇIKLAMA

Şenlikte konuşan Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, 24 yıldır devam eden geleneği sürdürmenin sevinç ve gururunu yaşadıklarını ifade etti. Karaca, hıdırellezi baharın habercisi olarak tanımlayarak, “Hıdırıllız bahar, sevgi, mutluluk ve sevinç demek. Tüm bu güzellikler bugün burada yaşanıyor. Rabbim birliğimizi daim kılsın.” dedi.

TOPLUMSAL BİRLİK VURGUSU

Muhtar Cefat Gürkan ise etkinliğe katılan protokol üyelerine, destek verenlere ve vatandaşlara teşekkür etti. Bu anlamlı günün toplumsal birlik ve beraberliğe katkısına vurgu yaparak, etkinliğe katılan siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaşın katılımının önemine dikkat çekti.