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Samsun’da Hırsızlar Cinayet İşleyip Evi Yaktı

OLAYIN YERİ VE ZAMANI

Samsun’un Terme ilçesinin Kocaman Mahallesi’nde meydana gelen korkunç bir hırsızlık olayı, saat 13.00 civarında gerçekleşti. Olay günü, Fikriye Turgut’un (60) evine, kocasının cuma namazı için camiye gitmesiyle birlikte kişi ya da kişiler girdi.

OLAYIN SEYRİ

Hırsızlar, Fikriye Turgut’un kolundaki bilezikleri almak amacıyla girdiği evde arbede çıkardı. Arbedede, Turgut’un boğazı bıçakla kesilerek altınları zorla alındı. Daha sonra cansız bedeni ateşe verildi. Turgut’un cansız bedeni, camiden dönen eşi tarafından bulundu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından, bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme çalışmaları tamamlandıktan sonra, Turgut’un cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre, kadının 4 bilezik ve zincirinin çalındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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