Samsun’da Hırsızlık, E.Y. Yakalandı

İKİ MOTOSİKLET ÇALINDI

Samsun’da bir motosiklet satıcısından aynı gün içerisinde iki motosiklet çalan hırsız, polisin takibi sonucu yakalanarak mahkemece tutuklandı. Olay, Samsun’un İlkadım ilçesindeki Hançerli Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda bulunan motosiklet satıcısı ve tamircisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 8 Eylül gecesi saat 02.00 civarında, yaklaşık 100 bin TL değerindeki bir motosiklet kontak anahtarı ile birlikte çalındı. Akşam saat 21.30 sularında ise 60 bin TL değerinde başka bir motosiklet daha çalındı.

HIRSIZLIK POLİS TARAFINDAN ARAŞTIRILDI

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaşanan her iki hırsızlığın da 18 yaşındaki E.Y. tarafından yapıldığını belirledi. Polis, çalınan motosikletlerden birini Fuar Caddesi üzerinde kaza yapmış ve terk edilmiş şekilde buldu. Zanlı, diğer motosikletle Çitlik Caddesi’nde dolaşırken, hırsızlık anında giydiği penye ile tespit edilerek yakalandı. Çalıntı motosikletler, sahiplerine geri teslim edilirken, hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

YARGI SÜRECİ BAŞLADI

Hırsızlık Büro Amirliği’nde sorgulanan E.Y., bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan zanlı, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Olayın ardından güvenlik kameraları sayesinde hırsızlık anları detaylı bir şekilde incelendi.