Samsun’da Hırsızlık Olayı Gerçekleşti

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Samsun’da bir evden yapılan ziynet eşyası ve para hırsızlığıyla ilgili olarak 1 kadın ve 1 erkek olmak üzere 2 kişi gözaltına alındı. Olayın detaylarına göre, 23 Ağustos tarihinde Samsun’un Atakum ilçesinde yer alan Körfez Mahallesi’ndeki bir evden toplamda 250 bin TL değerinde ziynet eşyası ve 100 bin TL nakit para çalındı.

OLAYLA İLGİLİ YAKALAMA

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili olarak B.A. (43) ve H.B. (42) isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan bu iki kişi, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcılığa ifade veren şüpheliler, yapılacak işlemlerin ardından serbest bırakıldı.