Samsun’da Hırsızlık Operasyonu, 6 Şüpheli

SAMSUN’DA HIRSIZLIK OPERASYONU

Samsun’da gerçekleştirilen bir hırsızlık operasyonu sonucunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, E.T, A.B, M.A.B, R.S, G.Y. ve S.B. isimli kişileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden R.S, G.Y. ve S.B, ifadelerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest kaldı.

ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ VE İADENİN DETAYLARI

Adliyeye sevk edilen E.T, A.B. ve M.A.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Alınan bilgilere göre, şüphelilerin, müştekiye çaldıkları eşyaları geri verdiği ve buna ek olarak 300 bin lira para ödedikleri ifade edildi. Olay, Atakum ilçesindeki bir otelin inşaatından yaklaşık 1 milyon lira değerindeki mutfak malzemeleri ve güvenlik kameralarının çalınması olayını kapsıyor. Dün düzenlenen operasyon sonucunda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.