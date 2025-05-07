Haberler

Samsun’da Hırsızlık Operasyonu, 6 Şüpheli

SAMSUN’DA HIRSIZLIK OPERASYONU

Samsun’da gerçekleştirilen bir hırsızlık operasyonu sonucunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, E.T, A.B, M.A.B, R.S, G.Y. ve S.B. isimli kişileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden R.S, G.Y. ve S.B, ifadelerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest kaldı.

ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ VE İADENİN DETAYLARI

Adliyeye sevk edilen E.T, A.B. ve M.A.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Alınan bilgilere göre, şüphelilerin, müştekiye çaldıkları eşyaları geri verdiği ve buna ek olarak 300 bin lira para ödedikleri ifade edildi. Olay, Atakum ilçesindeki bir otelin inşaatından yaklaşık 1 milyon lira değerindeki mutfak malzemeleri ve güvenlik kameralarının çalınması olayını kapsıyor. Dün düzenlenen operasyon sonucunda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ÖNEMLİ

Haberler

Çine’de Trafik Kuralları Eğitimi Verildi

Çine'de anaokulu öğrencilerine Trafik Haftası nedeniyle uygulamalı trafik eğitimi düzenlendi. Eğitimde yaya eğitimi, emniyet kemeri kullanımı ve trafik kuralları üzerine bilgi verildi.
Haberler

Kızıldeniz’de Gemilere Saldırı Sürecek

Yemenli Husiler, ABD ile Kızıldeniz'deki ticari gemi saldırılarını durdurmak için imzalanan anlaşmanın yalnızca Amerikan ve uluslararası gemiler için geçerli olduğunu, İsrail gemilerini kapsamadığını açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.