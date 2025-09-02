Haberler

Samsun’da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Olayın Gelişimi

Samsun’un Atakum ilçesinde 23 Ağustos’ta yaşanan bir hırsızlık olayı, bölgedeki güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Bir vatandaş, evinde 250 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 100 bin lira para çalındığını fark etti. Hemen durumu polise bildirerek yardım istedi.

Şüphelilerin Tespiti ve Gözaltı

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili olarak derhal çalışma başlattı. Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, hırsızlığın failleri olarak belirlenen B.A. (43) ve H.B. (42) isimli şüpheliler hızlı bir şekilde yakalandı. Şüpheliler, ekipler tarafından gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye Sevk Süreci

Gözaltı işlemlerinin ardından, iki şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Hırsızlık olayının aydınlatılması için yetkililer, konuyla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Putin, NATO’yu Kabul Edilemez Buldu

Vladimir Putin, Rusya'nın Avrupa'ya yönelik bir saldırı planı olmadığını ve bu iddiaların ya provokasyon ya da yanlış anlamadan kaynaklandığını açıkladı.
Haberler

Mahmut Arıkan, Faed Mustafa ile görüştü. Filistin davasını Türkiye temsil ediyor. Zulüm karşısında direniş devam edecektir. Gazze’deki abluka delinecek, insanlar yiyecek bulacak. Türk halkı,...

Saadet Partisi'nin lideri Mahmut Arıkan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile bir araya gelerek önemli konuları ele aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.