Samsun’da Hırsızlık Yapan Kadın Yakalandı

HIRSIZLIGIN ORTAYA ÇIKMASI

Samsun’un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi’nde bir çiçekçide gerçekleşen hırsızlık olayı, güvenlik kameralarının incelenmesiyle daha da ilginç bir hal aldı. Geriye dönük görüntülerde, kimliği belirsiz bir kadının çiçekçi dükkanında daha önce toplamda 14 kez hırsızlık yaptığı belirlendi. Olay, sabah saat 07.30 sıralarında yaşandı. Kadın, çiçekçi dükkanının önündeki masadan poşet içindeki saksıyı alırken, komşu esnaf Ali Yakut tarafından suçüstü yakalandı.

SUÇÜSTÜ YAKALAMA ANI

Ali Yakut, kadına ne yaptığını sorduğunda, kadının “Daha önce kavun aldım. Parasını istiyorsanız vereyim” şeklinde yanıt vermesi üzerine, suçunu itiraf etmiş oldu. Yakut, kadını bırakmasına rağmen durumu iş yeri sahibi Serkan Bankoğlu’na bildirerek güvenlik kameralarını inceledi. Bu inceleme sonucunda, kadının sabah saatlerinde çiçekçi dükkanına gelip masa üstünden çeşitli ürünler çaldığı, toplamda 14 hırsızlık olayı gerçekleştirdiği belirlendi.

DÜKKAN SAHİBİNİN GÖRÜŞLERİ

İş yeri sahibi Serkan Bankoğlu, “İş yerini açalı 1,5 yıl oldu. Daha önce de 2 kez hırsızlık oldu. Bu kadar pişkinlik olmaz. Utanıyorum bunları söylemekten. Benden uzak dursunlar” diyerek durumu özetledi. Hırsızlık olayı, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerle birlikte mercek altına alındı. Yakut, olayla ilgili olarak “Komşumuz Serkan Bankoğlu’nun dükkanının önünden geçiyordum. Bir ablanın bir şeyler karıştırdığını fark ettim” diyerek hırsızı nasıl yakaladığını anlattı. Bu olay, hırsızlıkların önlenmesi gereken bir konu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.