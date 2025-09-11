Samsun’da Hırsızlık Yapan M.Ş. Tutuklandı

İNŞAATTA HIRSIZLIK OLAYI

Samsun’un Canik ilçesindeki bir inşaatta ustaların soyunma odasından 6 bin 500 TL çalan bir kişi, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa süre içinde yakalandı. Olay, inşaatta çalışan ustaların soyunma odasında meydana geldi.

POLİSİN HIZLI MÜDAHALESİ

Dün saat 13.30 sıralarında ustalara ait giysilerin arasında 6 bin 500 TL’nin kaybolduğunu fark eden çalışanlar, durumu hemen polise bildirdi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığı gerçekleştirenin M.Ş. (35) olduğunu tespit etti.

Polis, hırsızlık olayından yalnızca 2 saat sonra M.Ş.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın, polisteki işlemleri sonrası Samsun Adliyesi’ne sevk edildiği ve nöbetçi mahkemeye verdiği ifadelerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.