Samsun’da Hırsızlık Yapan M.Ş. Tutuklandı

İNŞAATTA HIRSIZLIK OLAYI

Samsun’un Canik ilçesindeki bir inşaatta ustaların soyunma odasından 6 bin 500 TL çalan bir kişi, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa süre içinde yakalandı. Olay, inşaatta çalışan ustaların soyunma odasında meydana geldi.

POLİSİN HIZLI MÜDAHALESİ

Dün saat 13.30 sıralarında ustalara ait giysilerin arasında 6 bin 500 TL’nin kaybolduğunu fark eden çalışanlar, durumu hemen polise bildirdi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığı gerçekleştirenin M.Ş. (35) olduğunu tespit etti.

Polis, hırsızlık olayından yalnızca 2 saat sonra M.Ş.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın, polisteki işlemleri sonrası Samsun Adliyesi’ne sevk edildiği ve nöbetçi mahkemeye verdiği ifadelerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Bali’deki Sel Felaketi 19 Can Aldı

Bali Adası ve Doğu Nusa Tenggara'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 19 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi kayboldu. Sel sularının binaları yıktığı görüntüler sosyal medyayı etkiledi.
Darıca’da Hırsızlık Olayı Gerçekleşti

Darıca'da hırsızlık için bir apartmana giren iki kişi, kapıları açamayınca daire önündeki yeni ayakkabıları çaldı. O anlar güvenlik kameralarına kaydedildi.

