Samsun’da Horoz Dövüşü Baskını Gerçekleşti

HEROZ DÖVÜŞÜNE BASKIN VE GÖZALTILAR

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde yapılan polisiye operasyon sonucunda, horoz dövüşü gerçekleştirilen bir adreste 17 dövüş horozu ele geçirildi. Operasyonda 14 kişiye hem adli hem de idari işlemler uygulandı. Tüm olayla ilgili toplam 129 bin 458 TL tutarında para cezası kesildi.

MUHALEFET SUÇLAMALARI

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede horoz dövüşü yapıldığını tespit etti. Belirlenen adrese gerçekleştirilen baskında, horoz dövüşünü organize eden 2 şüpheli hakkında “5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet ve kumar oynamasına yer temin etmek” suçlarıyla adli işlem başlatıldı.

SUÇÜSTÜ VE GÖRÜNTÜDEN TESPİT

Olay yerinde horoz dövüşü yaptığı ve bahis oynadığı belirlenen 9 kişiye “hayvan dövüştürmek suretiyle kumar oynamak” suçundan toplam 83 bin 223 TL idari ceza uygulandı. Ayrıca, olay yerinde olmamakla birlikte görüntülerden tespit edilen 5 kişiye de 46 bin 235 TL ceza kesildi. Uygulanan toplam ceza miktarı ise 129 bin 458 TL’ye ulaştı. Polisin el koyduğu 17 dövüş horozu, bir kişiye yediemin olarak teslim edildi.