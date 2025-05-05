Samsun’da Hükümlü A.G. Yakalandı

YAKALANAN HÜKMÜNLÜ HAKKINDA DETAYLAR

Samsun’da, 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir hükümlü yakalandı. Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, aranan hükümlü ve şüphelilerin tespit edilmesine yönelik yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

YAKALANAN HÜKMÜNLÜNÜN SUÇU VE CEZASI

Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama” suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan A.G. (38), gizlendiği yerde yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemleri için götürüldü.