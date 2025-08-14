Haberler

Samsun’da Hükümlü Uyuşturucuyla Yakalandı

HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Samsun’da, hakkında 5 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, polis ekiplerince gerçekleştirilen bir operasyonda yakalandı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Atakum ilçesinde bir operasyon düzenledi. Bu operasyonda, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve hükümlü ve tutuklunun kaçması” suçlarından kesinleşmiş cezası bulunan O.B. (32) gözaltına alındı.

ARAMA SONUÇLARI

Şahsın ikametinde yapılan aramalar sonucunda çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Bu kapsamda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet ecstasy hap, 34 adet sentetik ecza, 8,5 gram esrar ve 10 adet tabanca fişeği bulundu. O.B. gözaltına alındı ve işlemleri sürüyor.

Yaşlılık Çalıştayı Şırnak’ta Düzenlendi

Şırnak’ta düzenlenen '2. Yaşlılık Şurası' toplantısında, yaşlıların yaşam kalitesini artırmak için yapılacak projeler masaya yatırıldı.
Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Aileyi Güçlendirmek İstiyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, 'Aile Yılı' ile aile refahını artırmayı ve sosyal hizmetlerin etkinliğini geliştirmeyi amaçladıklarını duyurdu. Aile değerlerinin güçlendirilmesi için stratejiler belirlenecek.

