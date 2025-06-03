Samsun’da İki Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

SAMSUN’DAKİ KAZA AYRINTILARI

Samsun’un Kavak ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı. Kaza, saat 16.00 sularında Dörtyol mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 34 UH 1609 plakalı araç ile 55 ANU 730 plakalı aracın çarpışması sonucu H.Ö. isimli yolcu yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların hızlı bir şekilde yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili detaylı incelemelere başlanıldığı ifade ediliyor.