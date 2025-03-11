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Samsun’da İki Ayrı Uyuşturucu Operasyonu

SAMSUN’DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Samsun’un Canik ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde bir iş yeri ve ikamette arama gerçekleştirdi. Bu aramalar sonucu, 18 bin adet sentetik ecza ele geçirildi. Bu operasyon kapsamında Y.İ. (31) isimli şahıs gözaltına alındı.

İlkadım ilçesinde de narkotik polisi, yaptığı takip ve çalışmalar sonucunda 4 şüphelinin üzerlerinde ve ikametlerinde arama yaptı. Aramalarda, 3 bin 920 adet sentetik ecza, 24 gram sentetik kannabinoid, 1,65 gram metamfetamin ve 2 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Bu olayla ilgili uyuşturucu ticareti nedeniyle bir kişi daha gözaltına alındı. İki ayrı operasyonla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

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