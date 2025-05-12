Samsun’da İki Kişi Tutuklandı Uyuşturucudan

YUCA OTOBÜSÜNDE ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU

Samsun’da bir yolcu otobüsünde bulunan bir yolcunun valizinde elektrikli ısıtıcı ve bilgisayar monitörünün içine gizlenmiş uyuşturucuyla ilgili tutuklama gerçekleşti. Mahkeme, 2 kişiye 8 yıl 4 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verdi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Samsun’a gelen M.A.’nın valizinde arama yaptı.

VALİZDE GİZLENEN UYUŞTURUCU

Yapılan aramada, valiz içerisindeki elektrikli ısıtıcı ve bilgisayar monitörü incelendi. Narkotik polisinin titiz çalışması sonucu, gizlenmiş halde 2 pakette toplam 26,47 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan M.A. ile B.Ö., mahkemeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan dava açılan sanıkların karar duruşması yapıldı.

TUTUKLUK HALİ DEVAM EDİYOR

Duruşmada, M.A. 8 yıl 4 ay hapis cezası ve 16 bin 660 TL adli para cezası alırken, B.Ö. 12 yıl 6 ay hapis cezası ve 25 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Her iki sanığın da tutuklama halleri devam ediyor.